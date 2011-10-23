به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مجابی روز یکشنبه در نشستی خبری با بیان اینکه مطالعات انجام شده در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به سمت کاربردی شدن پیش می‌رود، گفت: تلاش کرده‌ایم پژوهش‌های انجام شده براساس نیازهای شهر باشد و فعالیتهای اجرایی را همگام با فعالیت‌های پژوهشی به پیش بریم.

وی با بیان اینکه به زودی جشنواره‌های ایده‌های نو را برگزار می‌کنیم گفت: تمامی پژوهشگران و کارشناسان شهری می‌توانند ایده‌‌های نوی خود را در بانک ایده این سازمان ثبت کنند و به زودی برترین‌های این بانک مشخص می‌شود.

مجابی حمایت از 10 سرباز نخبه را یکی دیگر از فعالیت‌های مرکز مطالعات شهرداری دانست و گفت: این نخبگان سرباز توسط بنیاد نخبگان و ستاد فرماندهی نیروهای مسلح به ما معرفی می‌شود و پروژه‌ها و مطالعاتی که توسط این سربازان انجام شده است از کاربردی‌ترین پژوهش‌های مرکز است.

وی ادامه داد: پارک علم و فناوری در فضای مجازی یکی دیگر از فعالیت‌های این سازمان است که در آن پایان‌نامه‌های دانشگاهی و پژوهش‌های مهم شهری در اختیار علاقمندان گذاشته شده است. همچنین از پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد و دکترا حمایت می‌شود.

معاون علم و فناوری مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به اینکه از پایان‌نامه‌های ارشد 5 میلیون تومان و پایان‌‌نامه‌های دوره دکترا به میزان 8 میلیون تومان حمایت می‌شود،‌ گفت: تا کنون از 200 پایان نامه حمایت کرده‌ایم که در سال 90، 150 پایان نامه دیگر نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی تاکید کرد: آنچه در پایان‌نامه‌های دانشجویی مورد تاکید ماست قابلیت اجرا در شهر و پروژه‌های عمرانی است.

به گفته مجابی، تا کنون 110 عنوان کتاب پژوهشی در این مرکز منتشر شده است و همچنین اولین مجله علمی الکترونیکی نیز پس از کسب مجوزهای لازم از سوی وزارت ارشاد و علوم منتشر می‌شود.

مجابی ادامه داد: برگزاری نشست‌های تخصصی و حمایت از نخبگان از دیگر فعالیت‌های این سازمان است.

وی خبر از برگزاری چهارمین جشنواره پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری داد و گفت: شناسایی دستاوردهای علمی، تقویت فرآیند بومی سازی، تعامل با فرهیختگان در حوزه مدیریت شهری و زمینه سزای برای شناسایی و عرضه ترویج روش‌های علمی از اهداف این جشنواره است.

معاون علم و فناوری مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران تفاوت این جشنواره را با دوره‌های گذشته عدم برگزاری نشست‌های تخصصی دانست و گفت: این نشست‌ها در طول سال برگزار می‌شود و نیازی به برگزاری آن در حاشیه این جشنواره نبود.

مجابی با اشاره به محورهای این جشنواره گفت: مدیریت بحران، معماری شهرسازی، مالی و سرمایه گذاری،‌ خدمات شهری، اجتماعی و فرهنگی، فنی و عمرانی، مدیریت فناوری و استانداردسازی، حمل نقل و ترافیک، محیط زیست و توسعه پایدار و جهاد اقتصادی موضوعاتی هستند که پژوهشگران می‌توانند مقالات علمی و رسانه دکترای خود را که مورد تایید قرار گرفته است به جشنواره ارسال کنند.

وی ادامه داد: مهلت ارسال آثار از 13 مهرماه تا 30 آبان است و جشنواره آذرماه در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.