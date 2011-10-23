به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد واعظی ظهر یکشنبه در دیدار برگزارکنندگان کنگره بزرگداشت مرحوم آخوند خراسانی با آیت الله نوری همدانی با اشاره به روند برگزاری این کنگره بیان داشت: تا پیش از این قرار بود کنگره بزرگداشت این عالم بزرگ در یکصدمین سال وفات وی به ماه قمری در چهار سال قبل برگزار شود که این کار مهیا نشد.



وی اضافه کرد: امسال همزمان با یکصدمین سال وفات وی به تاریخ شمسی قرار است تا کنگره بزرگداشت این عالم برگزار شود.



مجموعه اسناد سیاسی مرحوم آخوند خراسانی در سه جلد منتشر می‌شود



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به کارهای انجام شده در زمینه برگزاری این کنگره گفت: این اقدامات در چند محور انجام شده از جمله تهیه و چاپ سه جلد کتاب از مجموعه اسناد سیاسی مربوط به آخوند خراسانی که این کار توسط مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.



گرد آوری و چاپ سه جلد کتاب از مجموعه فتاوای مرحوم آخوند خراسانی



وی در ادامه اظهار داشت: همچنین سه جلد کتاب از مجموع فتاوای مرحوم آخوند خراسانی که در حواشی کتب مختلف مرقوم کرده اند تهیه شده که این اثر کار بسیاری نو و جدیدی است.



حجت الاسلام واعظی همچنین به مقالات رسیده به این کنگره اشاره کرد و بیان داشت: در این کار از صاحب نظران دعوت شد تا مقالاتی در خصوص ابعاد شخصیتی علمی،سیاسی و اجتماعی مرحوم آخوند تدوین کنند که در این زمینه 40 مقاله بعد از تائید علمی به مرحله نهایی رسید که در جریان برگزاری کنگره بزرگداشت چاپ می شود.

