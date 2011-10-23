به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پاک بین امروز در یک نشست خبری و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در زمینه برنامه های جدید اتاق تعاون ایران پس از برگزاری انتخابات جدید گفت: تلاش داریم تا در اولین فرصت از مناقشه ها و حواشی پیرامون انتخابات اخیر هیئت رئیسه، دبیرکل و بازرسان اتاق خارج شویم.

دبیرکل اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: متاسفانه در برگزاری دور جدید انتخابات مسائل و حواشی ای به وجود آمد که به فعالیت تعاونی ها و اتحادیه ها لطمه می زند با این حال من حاضرم در مورد ادعاهای مطرح شده در زمینه صحت انتخابات استدالال های لازم را در مجلس ارائه کنم.

پاک بین تلاش در رشد فعالیت تعاونی ها را از جمله برنامه های خود خواند و بیان داشت: در این راه به همکاری اتحادیه ها، تعاونی ها، مجلس و حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیاز داریم.

وی که به تازگی به عنوان دبیرکل اتاق تعاون ایران به مدت 3 سال انتخاب شده است، افزود: از جمله توجهات دیگر در دوره دید فعالیت اتاق تعاون این است که نواقص و مشکلات اتحادیه ها و تعاونی ها رفع شود و به سمتی حرکت کنیم که مشکلات از بین برود.

این مقام مسئول در بخش تعاون، از آغاز اقدامات جدید برای انجام تغییر و تحولات در اتاق تعاون ایران خبر داد و گفت: متاسفانه به علت برخی اعمال سلیقه ها هنوز اتاق تعاون به هیئت مدیره و دبیرکل جدید تحویل نشده است.

پاک بین اعلام کرد: تغییرات اخیر انجام شده در اتاق تعاون ایران طی روزهای آینده به مراکز مختلف مانند سازمان بورس، بانک مرکزی، مجلس و دیگر مراکز مهم اعلام خواهد شد.

همچنین در ادامه این نشست سیدجواد رضویان، عضو هیئت مدیره اتاق تعاون ایران با اعلام اینکه اتاق از یک هیئت بازرسی 5 نفره تشکیل شده است، گفت: از 42 نفر داوطلب شرکت در انتخابات جدید اتاق تعاون، 39 نفر توسط هیئت بازرسی تایید شده بود.

عضو هیئت مدیره اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: در دور جدید فعالیت هیئت مدیره اتاق، 3 اتاق استانی و 2 اتحادیه عضویت دارند و تلاش می شود تا حضور نمایندگانی از بخش تعاون در اتاق تقویت شود.

محمد مهدی تیموری، عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون نیز با بیان اینکه انجمن برخی بررسی ها از وضعیت عملکردی روسای سابق اتاق انجام داده است، گفت: در این رابطه حتی با وزیر کار هم صحبت کردیم که وی عنوان کرد در انتخابات اتاق تعاون دخالتی نخواهد کرد.