سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان جابجایی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر میزان سفر 11درصد رشد و به لحاظ مسافر چهاردرصد افزایش داشته است.

وی افزود: تعداد 604 هزار و 789 نفرمسافر درقالب سفر درون استانی و 685 هزار و 962 نفر در قالب سفر برون استانی جابجا شدند.

مدیرکل پایانه های گیلان گفت: از مجموع سفرها 33 هزار و 506 سفر توسط اتوبوس، 30 هزار و 19 سفر با مینی بوس و 89 هزار و 243 سفر به وسیله سواری انجام گرفته است.

وی افزود: طی این مدت شهرستان رشت با 81 هزار و 721سفر تعداد 749 هزار و 765 نفر مسافر بالاترین آمار جابجایی را در تابستان امسال به خود اختصاص داده است.



جیفرودی یادآورشد: استان گیلان دارای 121 شرکت و موسسه حمل و نقل مسافر و بیش از دو هزار و 884 وسیله نقلیه است که 3.2 درصد ناوگان حمل و نقل مسافر کشور بوده که در سال گذشته با استفاده از این ناوگان افزون بر پنج میلیون مسافر به مقاصد مورد نظر خود در داخل و خارج استان عزیمت کردند.