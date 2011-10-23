تبادل اسرا موقعیت حماس را تقویت کرد/ اذعان به انزوای بین المللی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، زیپی لیونی اعلام کرد که تبادل اسرای فلسطینی با گلعاد شالیت جایگاه جنبش حماس را را تقویت کرد و اسرائیل باید در شرایط فعلی قوای بازدارندگی خود را احیا کند.

وی افزود: من از آزادی گلعاد شالیت خوشحال شدم این کاملا روشن است، اما نباید برای آزادی یک اسرائیلی ربوده شده هر بهایی را پرداخت.

لیونی در ادامه گفت: اسرائیل باید از انزوای بین المللی خارج شود و با عملگراهای فلسطینی به مناقشه با فلسطین پایان دهد.

گفتنی است به موجب توافق حماس و رژیم صهیونیستی هزار و 27 فلسطینی در ازای آزادی گلعاد شالیت آزاد خواهند شد. در مرحله نخست این تبادل که امروز آغاز شده است 477 اسیر فلسطینی آزاد شدند.

