به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آیین‌نامه اجرائی بند 1 ماده واحده قانون بودجه 1390 شامل ساز و کار تسویه‌حساب خزانه‌داری کل‌کشور با شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت با استفاده از روشهای پیش‌بینی‌شده شامل ردّ دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (درصورت لزوم) و همچنین قرارداد وزارت نفت به نمایندگی ازطرف دولت با شرکتهای مزبور برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می کند، به‌تصویب هیئت وزیران رسید.

بر اساس این آیین‌نامه، شرکت ملی نفت مکلف است معادل 5/85 درصد ارزش نفت تولیدی تحویلی بریا صادرات و همچنین ارزش نفت تولیدی خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها را پس از کسر 5/14 درصد مبالغ واریزی نقدی، به حساب خزانه‌داری کل واریز کند.

بر اساس حکم دیگری از این آیین‌نامه، در سال 1390 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و قیمت نفت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و مجمتع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها بر مبنای 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت‌های پالایش نفت و به طور مستقیم به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها فروخته می‌شود.

بر اساس این مصوبه، شرکت ملی نفت ایران موظف است به گونه‌ای عمل کند که حداقل 8500 میلیارد تومان از منابع خود صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفتی با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی شود.

بر اساس این مصوبه، در صورتی که بازپرداخت تعهدات قانونی شرکت ملی نفت موجب کاهش سرمایه‌گذاری متناسب با سقف 8500 میلیارد تومان شود، دولت کسری مذکور را از محل صرفه‌جویی در موارد مربوط در بودجه کل کشور تامین می کند.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.