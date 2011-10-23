برگزاری جلسه با استانداران برای بررسی مشکلات صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صافدل در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه صادرکنندگان نمونه گفت: برای تحقق هدف صادرات 45 میلیارد دلاری به دنبال حل مشکلات صادرکنندگان هستیم. به همین منظور چندی پیش در وزارت کشور جلسه‌ای با استانداران داشتیم که در این جلسه، نوسانات صادرات در نیمه اول سال مورد بررسی قرار گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بررسی نوسانات صادرات در نیمه اول سال بر اساس مسائل مختلف از جمله شرایط جغرایایی هر استان انجام شد تا بتوانیم اهداف را بر اساس توانایی ها و شاخص های هر استان و بر مبنای بازارهای هدف صادراتی، طراحی کنیم.

وی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم در نیمه دوم سال آهنگ رشدی متناسب با نیمه اول داشته باشیم، لازم است تا برخی مشکلات که بر سر راه صادرات برخی کالاها قرار داشته است را برطرف کنیم. جلسه با استانداران هم بر همین مبنا انجام شد. در حال رصد سیستم صادرات هستیم تا مشکلات را در این بخش حل کنیم.

به گزارش مهر، نمایشگاه صادرکنندگان نمونه ایران صبح امروز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد. این نمایشگاه که به مدت 5 روز برپا خواهد بود، از روز 30 مهر ماه آغاز به کار کرده است و تا روز چهارشنبه 4 آبان ماه به فعالیت ادامه خواهد داد و در آن، صادرکنندگان نمونه در این نمایشگاه دستاوردهای صادراتی خود را به نمایش گذاشته‌اند.

