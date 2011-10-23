جهانبخش امانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با اولویت محورهای پرتردد برون شهری و روستایی شهرهای لالی، اندیمشک، مسجد سلیمان، اندیکا، شوشتر، دزفول، باغملک، ایذه، سوسنگرد و هندیجان اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح 74 گروه در قالب 170 نیرو تا پایان اسفند در مناطق برف گیر و سیل گیر استان مستقر می شوند.



امانی اجرای طرحهای ایمن سازی از جمله خط کشی، نصب گارد ریل، آسفالت و لکه گیری، پاکسازی دهانه پل های کوچک و بزرگ، تکمیل و تعمیر علائم ایمنی جاده ای و پاکسازی حریم راه ها را ازجمله طرحهای اجرایی دانست و افزود: برای اجرای این طرح ، 80 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.



وی مهمترین مناطق برف گیر استان را شامل مسیر مسجد سلیمان - شهرکرد حد فاصل تونل دلا تا تاراز، جاده امامزاده عبدالله و جاده دهدز - شهرکرد نام برد.



معاون راهداری اداره راه و ترابری خوزستان راه های بین شهری و روستایی استان را بیش از 15 هزار کیلومتر اعلام کرد و گفت: از این میزان بیش از 200 کیلومتر را راه های برف گیر تشکیل می دهند.



امانی عنوان کرد: 530 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین امسال وظیفه راهداری زمستانه در استان خوزستان را برعهده دارند.