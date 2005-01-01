پيامدهاي كسر بودجه 1000 ميليارد توماني وزارت آموزش و پرورش

شهاب الدين غندالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه هر ساله وزارت آموزش و پرورش بين 20 تا 45 درصد نسبت به سال قبل بودجه بيشتري از دولت دريافت كرده است ، مي افزايد : بودجه سال جاري وزارت آموزش و پرورش بر مبناي عملكرد سال قبل با تامين كسري سال گذشته و ميزان افزايش هاي سال جاري درنظر گرفته شده است.

وي با اشاره به اينكه در سال جاري 220 ميليارد تومان جدا از بودجه اصلي وزارت آموزش و پرورش درنظر گرفته شده است ، مي گويد : افزايش بن هاي غير نقدي از 60 به 80 هزار تومان براي كاركنان ، اختصاص بن 60 هزار توماني به بازنشسته ها ، افزايش حداقل حقوق از 80 به 106 هزار تومان و طرح ارتقاي شغلي از جمله موارد افزايشي در سال جاري است.

به دليل كسر بودجه گاهي در پرداخت حقوق معلمان نيز مشكل داريم

رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران نيز با تاكيد بر اينكه كسر بودجه سبب اختصاص بودجه عمراني آموزش و پرورش به پرداخت حقوق معلمان شده است ، مي گويد : كسر بودجه در صورت استمرار سبب بحران فضاهاي آموزشي در آموزش و پرورش مي شود.

امير علي محبي با اشاره به اينكه در سال جاري سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران 80 ميليارد تومان كسر بودجه دارد ، مي افزايد : به دليل كسر بودجه سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران در ارايه خدمات شركت هاي خدماتي ، سرويس هاي معلمان ، حق مناطق محروم و سرانه هاي مدارس به شدت دچار مشكل است و حتي در برخي از ماهها براي پرداخت حقوق و مزاياي معلمان مشكل دارد.

وي اظهار مي كند : زماني كه موافقتنامه اي بين سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران و سازمان مديريت به امضاء مي رسد با بودجه عمده در لايحه سال قبل محاسبه مي شود يعني وقتي مجلس در سال جاري لايحه بودجه سال 84 را تصويب مي كند و از اول 84 به اجرا در مي آيد هر تصميمي كه بعد از عيد گرفته مي شود درباره حقوق كاركنان در لايحه بودجه ديده نمي شود كه اين جريان سبب ايجاد كسر بودجه در سازمان مي شود.

سرانه دانش آموزي مدارس استثنايي صرف حقوق كاركنان مدارس عادي مي شود

از سوي ديگر رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور نيز با تاكيد بر اينكه در طرح تجميع مسووليت مدارس استثنايي به روساي سازمان هاي آموزش و پرورش واگذار شده است ، مي گويد : سازمان مركزي آموزش و پرورش استثنايي در حال حاضر فقط نقش برنامه ريزي را دارد و اعتبارات اختصاص يافته به مدارس استثنايي به سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها واگذار مي شود و اين در حالي است كه گاهي به دليل كسر بودجه اين اعتبار صرف مصارفي همچون حقوق كاركنان سازمان مي شود.

دكتر مجيد قدمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه طرح تجميع از سال 81 به اجرا در آمده است و تا قبل از آن تمام مسووليت اداره مدارس استثنايي با سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور يود ، مي افزايد : مشكلات آموزش وپرورش در مدارس عادي به قدري است كه نمي توان انتظار داشت تمام اعتبار اختصاص يافته به اين مدارس در

ابلاغ كسر بودجه وزارت آموزش و پرورش براي پرداخت به رئيس جمهور

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اينكه طي هماهنگي هاي صورت پذيرفته كسر بودجه وزارت آموزش و پرورش به رئيس جمهور ابلاغ شده است ، مي گويد : كسري بودجه وزارت آموزش و پرورش به دسته تقسيم مي شود ، كسري اعتبار ناشي از انتقال هزينه هاي پرسنلي سال 82 به سال جاري ، كسري اعتبار ناشي از عدم پيش بيني بار مالي افزايش هاي پرسنلي سال جاري و كسري اعتبار ناشي از عدم تامين كامل سهم سازمان آموزش و پرورش استانها از اعتبارات مصوب استان است.

دكتر علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه بار مالي ناشي از تصويب قانون بودجه بر مجوزهايي كه براي افزايش هزينه هاي پرسنلي سال جاري صادر شده ، پيش بيني نشده است ، مي افزايد : بخشي از ديون معلمان به دليل عدم تامين اعتبار از سال قبل پرداخت نشده است كه مهمترين عوامل آن عبارتند از ديون ناشي از عدم اجراي ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه ( كسورات جانبازان و بازنشستگان ) و ديون معلمان مدارس خارج از كشور كه بيش از 750 ميليارد ريال اعتبار براي پرداخت آنها مورد نياز است.