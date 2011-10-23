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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

در خراسان رضوی/

تعامل یگان حفاظت میراث فرهنگی و نیروی انتظامی تقویت می شود

تعامل یگان حفاظت میراث فرهنگی و نیروی انتظامی تقویت می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: تعامل کارکنان یگان حفاظت میراث فرهنگی و کارآگاهان نیروی انتظامی باید بیش از پیش تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی شوشتری گفت: با تعاملی که بین پایگاه یگان حفاظت و پلیس آگاهی مشهد صورت پذیرفته است نخستین دوره آموزشی مشترک بین این دو واحد برگزار می شود.

وی افزود: در این دوره آموزشی یک روزه که با حضور گارآگاهان ارشد پلیس آگاهی و کارکنان یگان حفاظت برگزار می شود با توجه به اینکه پلیس آگاهی و دایره مبارزه با قاچاق کالابرخی اوقات به مسئله قاچاق عتیقه بر خورد می کنند مباحثی چون تعریف عتیقه، نگهداری و حمل اشیاء، آشنایی با میراث فرهنگی و روش شناخت اشیاء عتیقه آشنا می شوند.

شوشتری ادامه داد: همچنین کارکنان یگان حفاظت نیز با مباحثی نظیر تعقیب و مراقبت، نحوه دستگیری مجرمین، گزارش نویسی و کسب اخبار با ساز و کارهای پلیس آگاهی آشنا می شوند.

وی تصریح کرد: این دوره ها که در مرکزعلمی و کاربردی میراث فرهنگی برگزار می شود، یک روزه بوده و در پایان نیز به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره داده می شود.

کد مطلب 1441101

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