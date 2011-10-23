رشد سرمایه گذاری در البرز بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش فرصت های سرمایه گذاری در استان البرز با اشاره به استقرار 19 درصد صنعت کشور در استان البرز گفت: این امر حاکی از ظرفیت بالای این استان در موضوع سرمایه گذاری است.

وی افزود: بر اساس آمار موجود میانگین سرمایه گذاری در هفت ماهه گذشته در کشور عدد 37 و در استان البرز عدد 38 گزارش شده است که این اتفاق، البرز را در رتبه اول جذب سرمایه نشانده است.

فرهادی اظهار داشت: در دنیای امروز راه حل اساسی برای خروج از بحران های اقتصادی و بالابردن درآمد ناخالص ملی و رسیدن به خود کفایی همکاری صاحبان سرمایه در سطح جهانی است تا با استفاده از توان همدیگر مشکلات اقتصادی خود را رفع کنند.

وی استان البرز را یکی از استان های پر ظرفیت در تمامی زمینه های اقتصادی مانند گردشگری،صنعت، کشاورزی و.. عنوان کرد و افزود: وجود مناطق نمونه گردشگری، مناظر طبیعی و بکر، وجود چهارمین جاده زیبای جهان سدهای بزرگ کشوری مانند سد کرج و طالقان و استقرار 9 شهرک صنعتی با سه هزار و 500 واحد صنعتی این ادعا را اثبات می کند.

وی ادامه داد: نزدیکی و مجاورت به تهران و دسترسی آسان به 20 میلیون نفر جمعیت در دو استان البرز و تهران به نوعی امنیت تولید را برای علاقه مندان به سرمایه گذاری در استان تضمین می کند به نحوی که بدون جابجایی کالا امکان مصرف وجود دارد.

فرهادی تاکید کرد: وجود شاهراههای ارتباطی، چهار فرودگاه بزرگ کشور وتنها استانی که مجوز گردشگری هوایی دارد از دیگر خصوصیات ویژه این استان است که در هیچ جای کشور مشابه ندارد.

استاندار البرز همچنین برخورداری از مدیرانی متحد و هماهنگ را به عنوان ظرفیتی دیگر دراین استان نام برد.