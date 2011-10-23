  1. جامعه
ایران روی کمربند سرطان مری/ مرگ آفرین ترین سرطان در کشور

عضو هیئت مدیره انجمن جراحان عمومی کشور از قرار گرفتن ایران بر روی کمربند سرطان مری خبر داد و از سرطان ریه به عنوان مرگ آفرین ترین سرطان در کشور نام برد.

دکتر بهزاد رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سرطانها بر حسب نوع شیوع آندمیک در نقاط مختلف دنیا شناخته می شوند.

وی با اعلام اینکه ایران روی کمربند سرطان مری قرار دارد، افزود: این کمربند شامل استانهای آذربایجان، کردستان، گیلان و مازندران و نواحی از ترکمن صحرا و زنجان است.

این فوق تخصص جراحی ریه و قفسه صدری از ایران به عنوان یکی از مراکز پرخطر سرطان مری در دنیا نام برد و گفت: شایعترین سرطان در کشور که هم مردان و هم زنان را تهدید می کند، سرطان ریه است. به طوریکه به عنوان مرگ آفرین ترین سرطان در کشور شناخته می شود و پیشقراول مرگ در سرطانهاست.

عضو کمیته علمی ششمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی در ادامه از سرطان پستان به عنوان شایعترین سرطان در زنان نام برد و افزود: آمار شیوع این سرطان در ایران کمی بالاتر از آمار جهانی است و سن شیوع آن در کشور پایین آمده است.

رحمانی با اعلام اینکه فاکتورهای متعددی در شیوع بالای سرطان پستان دخالت دارد، اظهارداشت: اما بیشتر از همه استرس و کاهش قوای دفاعی بدن است که ابتلا به آن را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: 25 درصد زنان و به عبارتی یک نفر از هر 4 زن به سرطان پستان مبتلا می شود.

این متخصص جراحی عمومی در عین حال از بهبود زمان و مراجعه بیماران به مراکز درمانی برای تشخیص سرطان پستان در کشور خبر داد و افزود: در بین مردان نیز سرطان دستگاه گوارش و پروستات از شیوع بالایی برخوردار است.

ششمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی کشور با موضوع مدیریت عود و عوارض سرطانهای شایع پس از درمان در ایران11 تا 13 آبان ماه جاری در سالن همایشهای رازی برگزار می شود.

