به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین عماری ظهر یکشنبه در جریان بازدید اعضای شورای فرهنگ عمومی خوی از روند تکمیل زیر ساختهای این مرز، افزود: در یکماه گذشته بیش از شش هزار دستگاه خودرو با 12هزار و 500 نفر مسافر ایرانی و ترک از این مرز تردد کرده که از این تعداد 70 درصد ترکیه ای و بقیه ایرانی بودند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای گشایش این مرز از اردیبهشت ماه سالجاری نزدیک به 35 هزار نفر مسافر ترک و ایرانی از این مرز رسمی تردد کرده اند، بیان داشت: امسال برای تکمیل زیر ساختهای این مرز رسمی دو میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

همچنین اعضای شورای فرهنگ عمومی خوی از روند ساخت مدرسه شبانه روزی قطور بازدید کرده و مدیر آموزش و پرورش خوی از آماده بهره برداری شدن این مدرسه شبانه روزی خبر داد و گفت: این مدرسه در دو هزار و 480 متر مربع زیر بنا و با 10 میلیارد ریال اعتبار احداث شده و با بهره برداری از آن 450 دانش آموز از آن استفاده خواهند کرد.

مرز رازی - کاپی کوی طی اردیبهشت ماه سالجاری با حضور مسئولان وزرات خارجه ایران و ترکیه همزمان با برگزاری اجلاس سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان به میزبانی ارومیه با هدف توسعه تعاملات ایران و ترکیه به صورت رسمی گشایش یافت.