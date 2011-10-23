به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رسیدگی به کیفرخواست علیه مدیران مسوول نشریه خبر ورزشی و پایگاه خبری میراث آریا صبح یکشنبه در شعبه 78 دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی باقری و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد که در مورد اتهام مدیر مسوول «خبر ورزشی» مبنی بر نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی، موضوع شکایت الناز شاکردوست و علیرضا حقیقی، هیات منصفه مطبوعات استان تهران متهم را با اکثریت آرا مجرم ندانست.

بر اساس این گزارش در مورد اتهام مدیر مسوول پایگاه خبری «میراث آریا» نیز هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آراء متهم را مجرم تشخیص نداد ولی هیات منصفه مطبوعات مدیر مسوول پایگاه خبری «میراث آریا» را سفارش به رعایت رسالت رسانه‌ای کرد.