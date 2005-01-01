گزارش مفصل آساهي شيمبون از وضعيت تيم ملي ژاپن/ زيكو : فقط بازيكنان آماده در تيم من جاي دارند

به گزارش خبرنگار "مهر" پس از اينكه تيم ملي ژاپن در مرحله نخست مسابقات مقدماتي جام جهاني ، بازي هاي خود را بدون شكست پشت سر گذاشت اكنون آماده مي شود كه در دور پاياني اين رقابت ها در مصاف با تيم هاي ايران، بحرين و كره شمالي ، روند موفقيت آميز خود را ادامه دهد. زيكو سرمربي ژاپن عنوان كرده فقط برترين ها در تيم ملي ژاپن جاي دارند و به نام ها اهميتي داده نمي شود.

ژاپن براي حضور در جام جهاني 2006 آلمان روز 17 ژانويه (28 دي ماه) با 23 بازيكن نخستين تمرين خود را زير نظر مربيان تيم ملي به انجام مي رساند. اين بازيكنان طي دو ديدار دوستانه مقابل تيم هاي قزاقستان و سوريه كه در تاريخ 29 ژانويه و 2 فوريه برگزار مي شود محك مي خورند و زيكو به شناخت مردان اصلي خود دست پيدا مي كند. تاتسوهيكو كوبو و كيسوكه تسوبوي نيز جزو اين 23 بازيكن هستند. كوبو پس از بازي مقابل هندوستان كه در تاريخ 8 سپتامبر برگزار شد و به پيروزي 4 بر صفر ژاپن انجاميد هنوز از سوي مربيان به تيم ملي دعوت نشده است. تسوبوي نيز هنوز از بند مصدوميت پاي راست خود كه در تاريخ 9 ژوييه با آن مواجه شد رهايي پيدا نكرده است.

زيكو در راستاي آماده سازي تيمش براي مسابقات مرحله دوم مقدماتي جام جهاني به ياري لژيونرهاي ژاپني چشم دوخته است. شونسوكه ناكامورا از رجينا و ناهيرو تاكاهارا از هامبورگ بازيكنان مورد نظر سرمربي تيم ملي ژاپن هستند. ضمن اينكه اين مربي در نظر دارد از يوكي آبه بازيكن جوان ژاپن كه در مسابقات المپيك آتن خوش درخشيد در تيمش استفاده كند.

سرمربي برزيلي ژاپن عنوان كرده افتخارات گذشته بازيكنان به هيچ وجه به حضور آنها در تيم ملي كمك نخواهد كرد. زيكو گفت: فقط آنهايي كه آماده هستند در تيم من جاي دارند.

با اين حساب مي توان نتيجه گيري كرد در تيم ملي ژاپن براي هيده توشي ناكاتا كه به طور مستمر در تركيب فيورنتينا از او بازي گرفته نمي شود جايي وجود ندارد. تيم ملي ژاپن در گروه B رقابت ها با تيم هاي كره شمالي ، بحرين و ايران همگروه است. اين تيم اولين ديدار خود را با تيم كره شمالي برگزار مي كند و در تاريخ 17 اوت در آخرين ديدار به مصاف تيم ملي ايران خواهد رفت.