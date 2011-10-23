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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

شاهمرادی در گفتگو با مهر:

بسیاری از حوزه های فرهنگی کرمانشاه در جنگ تحمیلی دچار رکود شد

بسیاری از حوزه های فرهنگی کرمانشاه در جنگ تحمیلی دچار رکود شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه به دلیل واقع شدن در خط مقدم دفاع، بسیاری از حوزه های فرهنگی و اجتماعی اش را از دست داد و عملا روند توسعه فرهنگی این استان دچار رکود شد.

دکتر جهانگیر شاهمرادی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه در حاشیه مراسم اختتامیه نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند سالی است که در استان شاهد برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی و به خصوص نمایشگاه کتاب و نرم افزارهای فرهنگی هستیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه تاکید کرد: اگر روند برپایی نمایشگاه کتاب در استان و حتی در دیگر شهرستان‌های کرمانشاه ادامه داشته باشند به زودی شاهد رشد و توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در این منطقه خواهیم بود.

شاهمرادی با اشاره به تلاش‌ دولت دهم برای ارتقا سطح فرهنگی جامعه، تصریح کرد: روند توسعه فرهنگی و نهادینه کردن فرهنگ مطالعه باید از همان سنین کودکی برای فرزندان ما به صورت یک امر طبیعی و مبرهن گنجانده شود.

وی افزود: استان کرمانشاه از سابقه تاریخی بسیار درخشانی در غرب ایران برخوردار است و این استان از سالیان بسیار دور در امر کتاب، نشریه و روزنامه در سطح کشور همیشه حرف‌هایی برای گفتن داشته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه با اذعان به اینکه در چند دهه پیش تاکنون در کرمانشاه روند مطالعه و کتابخوانی سیر نزولی داشته است، تاکید کرد:‌ متاسفانه در آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ نابرابر هشت سال دفاع مقدس بر انقلاب نوپای ما تحمیل شد و کرمانشاه هم به دلیل واقع شدن در خط مقدم دفاع، بسیاری از حوزه های فرهنگی و اجتماعی اش را از دست داد و عملا روند توسعه فرهنگی این استان دچار رکود شد.

وی افزود: هشت سال جنگ تحمیلی به کرمانشاه که روزگاری مهد تمدن و فرهنگ ایران محسوب می شد، فرصتی برای طی مسیر صعودی خود در حوزه های فرهنگی نداد.

شاهمرادی در پایان با تاکید بر پتانسیل های فرهنگی موجود در کرمانشاه، گفت: بسیاری از فعالان فرهنگی و اجتماعی کشور از دامان این خطه به منطقه و دنیا معرفی شدند لذا مسئولین و متولیان امور فرهنگی باید در اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت خود به صورت تخصصی تر عمل کنند.

کد مطلب 1441122

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