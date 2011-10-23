به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتی، مدیرعامل شرکت سهامی ذوبآهن پیش از ظهر امروز یکشنبه در محل باشگاه ذوبآهن حضور یافت و با خسرو ابراهیمی مدیرعامل این باشگاه دیدار و گفتگو کرد.
پس از این نشست وی ضمن بازدید از سایر بخشهای باشگاه، با کارکنان این بخشها گفتگویی صمیمانهای داشت و ضمن تقدیر و تشکر از آنها، ناهار را در کنار عوامل باشگاه صرف کرد.
براتی در این نشست صمیمانه گفت: "مجموعه شرکت و باشگاه ذوبآهن هدفش حفظ همه تیمها و موفقیتشان در مسابقات داخلی و بینالمللی است، به همین دلیل با در نظر گرفتن تدابیر ویژه سعی میکنیم، ضمن حفظ تمام تیمهای باشگاه، مشکلات مالی را هم بزودی برطرف کنیم".
از سوی دیگر خسرو ابراهیمی، مدیرعامل باشگاه ذوبآهن صبح امروز در محل تمرین تیم فوتبال جوانان باشگاه حضور یافت و با بازیکنان این تیم دیدار و گفتگو کرد. ابراهیمی سپس در محل تمرین تیم هندبال ذوبآهن در سالن چندمنظوره زنده یاد حسن رهنما، حضور یافت و ضمن دیدار و گفتگو با اعضای کادرفنی و بازیکنان این تیم، برای آنها در مسابقات پیش رو آرزوی موفقیت کرد.
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