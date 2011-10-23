قیمت تخم مرغ آذر ماه کاهش می یابد/ روند رو به رشد صادرات اردبیل

صدیف بیک زاده روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکل عرضه محصول تخم مرغ کشوری است و ریشه آن به از بین رفتن مرغهای تخم گذار به دلیل بیماری آنفولانزا در اواخر سال 89 بر می گردد.

وی با اشاره به اعمال اهرمهای نظارتی و کنترلی در اردبیل به منظور جلوگیری از سو استفاده برخی فروشندگان اضافه کرد: علاوه بر توزیع تخم مرغ به قیمت دولتی در فروشگاه های زنجیره ای، تیمهای کنترل این سازمان نیز به صورت مرتب بازار را تحت پوشش قرار داده اند.

سرپرست سازمان بازرگانی استان از کاهش تعرفه واردات تخم مرغ به میزان چهار درصد برای ایجاد تعادل در بازار خبر داد و افزود: به لحاظ مسائل دامپزشکی تخم مرغ در روزهای گذشته تنها از کشور ترکیه وارد می شد که اخیرا به چهار کشور افزایش یافت.

وی با بیان اینکه با ورود تولیدات داخلی تعرفه 30 درصدی واردات حذف شده و به این روش قیمتها اصلاح خواهد شد، یادآور شد: روند نزول قیمت این محصول با انجام دادن اقدامات جدید آغاز شده است و تا آذرماه قیمت تخم مرغ متعادل می شود.

افزایش 63 درصدی صادرات اردبیل

بیک زاده همچنین با اشاره به عملکرد استان در زمینه صادرات و واردات از افزایش 63 درصدی میزان صادرات استان به ارزش 48.5 میلیون دلار در شش ماهه اول سال جاری خبر داد و عنوان کرد: عمده محصولات صادره از این استان، مصنوعات پلاستیکی، ماشین آلات صنعتی، سیب زمینی، و پیاز بوده است.

وی ابراز داشت: رسیدن صادرات مصنوعات پلاستیکی از 26 درصد به 32 درصد و صدور ماشین آلات صنعتی به ارزش 7.5 میلیون دلار این کالاها را در در رتبه های اول و دوم در بین کالاهای صادراتی استان قرار داده است.

به گفته سرپرست سازمان بازرگانی استان در همین مدت صادرات محصولات کشاورزی به دو برابر افزایش یافت و از 20 به 25 قلم رسید.

بیک زاده میزان صادرات در سال گذشته را 73.3 میلیون دلار اعلام کرد و یادآور شد: در مقابل این میزان صادرات به ارزش 69.7 میلیون دلار کالا وارد استان شده و نشان می دهد که تزار بازرگانی اردبیل در سال گذشته مثبت بوده و این استان وضیعت رو به رشد اقتصادی دارد.

ماشین آلات صنعتی عمده ترین واردات اردبیل

وی ماشین آلات صنعتی را با 51.1 درصد عمده ترین کالای وارداتی به اردبیل عنوان کرد و متذکر شد: کالاهای برنج، کائوچو و لاتکس به صورت مشترک 84 درصد از واردات را به خود اختصاص داده اند.

بیک زاده بیان داشت: ورود کالای ماشین آلات صنعتی به عنوان کالای واسطه ای می تواند در جهت افزایش تولید ناخالص استان موثر باشد.

وی کشورهای آلمان و چین را دارای بیشترین سهم صادراتی در برشمرد و عنوان کرد: این کشورها با روش وارد کردن کالای خام و تبدیل آن به محصول و ایجاد ارزش افزوده به کشورهای هدف صادراتی ارسال می کنند.

سرپرست سازمان بازرگانی استان عمده ترین کشورهای هدف برای صادرات استان را جمهوری آذربایجان، عراق، روسیه و گرجستان عنوان کرد.

255 فقره کارت بازرگانی در اردبیل صادر شد



وی با اشاره به حمایت سازمان بارزگانی استان از تجار و بازرگانان از صدور 255 فقره کارت بازرگانی به بازرگانان استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

بیک زاده پرداخت جوایز صادراتی، حذف مالیات بر صادرات، پرداخت یارانه های صادراتی و بازار یابی، شناخت بازارهای هدف و برپایی نمایشگاههای بین المللی را از جمله حمایتهای این سازمان از بازرگانان استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم برشمرد.

وی تصریح کرد: به منظور توسعه صادرات و تبلیغ کالا و برندهای تولید در کشورهای هدف رایزنهای بازرگانی در کشورهای هدف بر اساس هماهنگیهای سازمان توسعه تجارت حضور یافته اند.

این مسئول با بیان اینکه کشور هدف صادراتی استان اردبیل جمهوری آذربایجان است، افزود: رایزنهای بازرگانی مستقر در این کشور اطلاعات و تغییر و تحولات منطقه را در اختیار تجار و بازرگانان قرار می دهند.

