سرمایه گذاری اساس توسعه استان البرز است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کازرونی صبح روز یکشنبه در همایش فرصتهای سرمایه گذاری در استان البرز در دانشکده پردیس کشاورز ی و منابع طبیعی در کرج با بیان اینکه اساس حکومتهای اسلامی تجمیع دین و دنیا در کنار هم است، گفت: نگاه دین به دنیا، حضوری قوی و سالم در تمامی عرصه ها است که این موضوع باید تقویت شود.

وی افزود: وظیفه اصلی یک حاکم ایجاد عمران و آبادانی است و اگر شما جمعیت فقیری را مشاهده کردید بدانید ضعف حاکمیتی وجود دارد و بدانید حاکمین ملت کسانی هستند که به مال اندوزی و تجمیع سرمایه می پردازند.

امام جمعه کرج با اشاره به ویژگیهای یک نظام اسلامی تصریح کرد: وظیفه داریم منافذ ورود به قدرت، سیاست و ثروت باید باز باشد و در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم بتوانند با اندیشه و توان خود سرمایه ها را از قوه به فعل تبدیل کنند.

کازرونی با اشاره به اینکه دوران ادعای دولتهای سرمایه داری به سر رسیده است، اظهار داشت: وضعیت فعلی و دیدگاه 99 درصد مردم در دنیای فعلی نشان می دهد که بهترین دولت هیچگاه دولت سرمایه داری نبوده است.

نماینده ولی فقیه افزود: در کشور ما و در جامعه اسلامی حفظ ارزشها رسیدگی به امور فقرا با سرمایه داری در کنار همدیگر قرار می گیرند؛ این همان بومی سازی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند.

امام جمعه کرج گفت: برای آبادانی و توسعه استان البرز سرمایه گذاری حرف اول را می زند و لازم است که کارها به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.

