به گزارش خبرگزاری مهر، علی آدمی با اشاره به تصویب ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی وزارت علوم، گفت: سومین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت علوم،‌ با مصوباتی از جمله معرفی کارمندان نمونه در رعایت عفاف و حجاب به کار خود پایان داد.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع عفاف و حجاب و تاکیدات موجود در سطح جامعه، از دانشگاهها و به طریق اولی از وزارت علوم انتظار پیشتازی در خصوص ترویج عفاف و حجاب به مراتب بیشتر از سایر نهادهای فعال در این زمینه است.

سومین جلسه ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی وزارت علوم، با حضور نمایندگان سازمان سنجش آموزش کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه ‌ریزی آموزش عالی، حراست مرکزی، معاونت آموزشی و دفتر امور فرهنگی وزارت علوم برگزار شد.

شرکت کنندگان در این نشست، بر اطلاع ‌رسانی در خصوص آئین‌ نامه پوشش از طریق رسانه‌های جمعی و آموزش فرهنگ عفاف و حجاب از طریق تهیه بروشور، ویژه ‌نامه، کتابچه و برگزاری نمایشگاه‌ها و مسابقات کتابخوانی با موضوع عفاف و حجاب برای کارکنان تاکید کردند.