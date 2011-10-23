به گزارش خبرنگار مهر، علی آخوندیان ظهر یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی دو باب مدرسه در شهرستان خوی افزود: خیران برای ساخت 750 مدرسه یاد شده بیش از 860 میلیارد ریال سرمایه گذاری می کنند.

وی با اشاره به اینکه خیران نقش بسیار موثری در احداث مدرسه و توسعه فضاهای آموزشی دارند، بیان داشت: هم اکنون یک هزار و 483 خیر در قالب 18 مجمع خیرین در سطح استان در امر مدرسه ‌سازی فعال هستند.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز آذربایجان غربی با بیان اینکه 30.47 درصد مدارس استان در طول 11 سال از تاسیس مجمع خیران توسط خیران احداث شده، اظهار داشت: 19 پروژه در سال آتی در قالب 116 کلاس درس آماده تحویل به آموزش و پرورش است.

آخوندیان ادامه داد: 664 مدرسه در قالب 2 هزار و 629 کلاس درس توسط خیرین تعهد شده که 325 مدرسه در قالب یک هزار و 259 کلاس تاکنون تحویل آموزش و پرورش شده است.

در این مراسم کلنگ یک باب مدرسه 6 کلاسه با 410 متربع زیربنا و یک باب مدرسه سه کلاسه با 150 مترمربع زیربنا با حضور جمعی از خیران مدرسه ساز خوی بر زمین زده شد.

خیران مدرسه ساز خوی برای ساخت این مدارس پنج میلیارد و 500 میلیون هزینه خواهند کرد.