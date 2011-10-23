ثبت روزانه 95 واقعه ازدواج و 16 طلاق در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: جمعیت مازندران در ششماهه نخست امسال بدون احتساب مهاجرت بیش از سه میلیون نفر بوده است.

وی گفت: میانگین سن ازدواج آقایان 27 سال و خانم ها 23 سال بوده و بیشترین سن ازدواج در گروه سنی 20 تا 24 سال به ثبت رسیده است.



ملکی افزود: بیشترین فوتیهای مازندران در گروه سنی 85 سال به بالا و کمترین میزان فوتی در گروه سنی 5 تا 9 سال به ثبت رسیده است.



مدیر کل ثبت احوال مازندران گفت: ولادت ثبت شده درمازندران در هر شبانه روز به طور متوسط 117 واقعه بوده که 98 درصد ولادتها در یکسال به ثبت رسیده است.



وی یادآور شد: میانگین سن طلاق مردها در مازندران، 34 سال و زنان 29 سال بوده و در نیمه نخست امسال در شبانه روز 16 واقعه وفات به ثبت رسیده است.

ملکی تصریح کرد: میانگین ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل در مازندران 5.1 درصد رشد داشته و در هر شبانه روز 95 واقعه ازدواج در مازندران به ثبت رسیده است.



