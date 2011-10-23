به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان بعد از ظهر یکشنبه در آیین اختتامیه این جشنواره از آمادگی این اداره کل برای برگزاری دوره های تخصصی فیلم سازی خبر داد.

وی گفت: هنرمندان جوان، چهره هایی هستند که آینده کشور به دست آنها ساخته می شود.



وی افزود: بررسی مطالعات صورت گرفته در خصوص هنرهای هفت گانه، نشان داده در بین همه شاخه های هنر، حوزه سینما به دلیل شعاع تاثیرگذاری منزلتی ممتاز دارد و هیچ یک از عناصر هنر،‌ با این صنعت قابل مقایسه نیست.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، آرامش بخشی را یکی از رسالت های اصلی این حوزه بیان کرد و اظهار داشت: ما باید فرزند عصر خویش باشیم، چرا که زبان عصر امروز در بین همه زبان ها برتر است.



وی تاکید کرد: این جشنواره کوچک، نقطه پایان نیست بلکه شروع یک کار بزرگ است و امیدوارم این حرکت، سکوی پرش و صعود به منطقه بزرگتر باشد.



در پایان منتظری، آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان را برای برگزاری دوره آموزش تخصصی فیلم سازی با همکاری انجمن سینمای جوان استان اعلام کرد.



اولین جشنواره فیلم سکانس بیداری با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد.