افزایش رونق کاروان راهیان نور با ایجاد جاذبه های فرهنگی در مناطق عملیاتی امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال منکرسی معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه در حاشیه همایش افتتاحیه اردوهای راهیان نور غرب کشور که صبح شنبه در آمفی تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، گفت: راهیان نور فرصتی ویژه برای انتقال ارزش ها به نسل جوان است و باید گفت که راهیان نور فرهنگ شهادت را در کشور احیا می کنند.

منکرسی تاکید کرد: دشمنان با رواج فساد به دنبال کمرنگ کردن فرهنگ شهادت طلبی در بین نسل جوان هستند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون دولتی نداشته ایم که مانند دولت نهم و دهم با همه توان احیاگر راهیان نور باشد، تصریح کرد: استانداری کرمانشاه با همه ظرفیت خود، برای احداث یادمان‌ها در نقاط مختلف استان تلاش می کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: باید با ایجاد جاذبه های بیشتر فرهنگی در مناطق عملیاتی بر رونق کاروانهای راهیان نور در غرب کشور بیافزاییم.

منکرسی در پایان افزود: از تلاش‌های مسئولان ستاد راهیان نور کشور و استان که برای اشاعه فرهنگ ایثار و ولایتمداری، تلاش همیشگی دارند، تقدیر می کنیم.

