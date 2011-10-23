جلال حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت میزان زکات جمع آوری در آذربایجان غربی از مجموع سال گذشته حدود 40 درصد بیشتر است.

وی ادامه داد: از محل زکات جمع آوری شده امسال 112 طرح عمرانی با 13 میلیارد و 780 میلیون ریال اعتبار اجرا شده یا در دست اجراست و عملیات اجرایی تعداد تعداد دیگری از طرحهای عمرانی هم بزودی آغاز می شود.

حسین زاده با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال بیش از 25 میلیارد ریال زکات در آذربایجان غربی جمع آوری شود اظهارداشت: احداث و نوسازی دهها مسجد و حسینه، خانه عالم، غسالخانه و راه روستایی از جمله طرحهایی هستند که امسال در این زمینه اجرا شده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) در ادامه بیان داشت: براساس اعلام معاونت توسعه مشارکتهای مردمی استان در شش ماهه اول سالجاری کمیته امداد امام خمینی(ره) خوی، در جذب حامی و اکرام و کمیته امداد امام خمینی(ره) مهاباد در جمع آوری زکات ونیز کمیته امداد شهرستان شاهین دژ در برنامه اطعام نیازمندان رتبه اول در بین شاخه های استان را به خود اختصاص دادند.