اولین خانه فرهنگ دیجیتال روستایی گلستان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر یکشنبه در این مراسم افزود: علما و مشاهیر هم در زمان حیاتشان منشاء خیر و برکتند و هم در زمان مماتشان.

وی گفت: خوشبختانه در ایران اسلامی، در هر شهر و دیار و هر سامانی، علما و مشاهیر و چهره های علمی و دینی زندگی می کنند که باعث افتخار ماست.



وی افزود: منطقه فندرسک،‌ منطقه ای است که غریب به 7 هزار سال سابقه تاریخی و تمدن دارد و این منطقه در دل خود عالمان متعهدی را در حوزه فقه و فقاهت تقدیم کرده است که یکی از آنها حکیم میرفندرسکی است و باید واقعیت را بپذیریم که ما هنوز آنگونه که شایسته علما است، آنها را نمی شناسیم.



منتظری در ادامه با اعلام آمادگی و حمایت از پایان نامه و کتاب هایی با موضوعات حکیم میرفندرسکی در سراسر کشور اعلام کرد: در آینده نزدیک، اولین اثر حکیم میرفندرسکی به چاپ می رسد.



وی در ادامه به برگزاری همایش مشترک با استان اصفهان اشاره و این حرکت را تکریم علما و اندیشمندان بیان کرد.