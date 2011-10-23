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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۳

سهرابی اعلام کرد:

7000 رقبه ماندران به روز رسانی شد

7000 رقبه ماندران به روز رسانی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امورخیریه مازندران از به روز رسانی هفت هزار رقبه استان در سالجاری خبر داد.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران دارای 13 هزار و424  موقوفه بوده که این موقوفات دارای 142 هزار 780 رقبه است و افراد حقوقی یا حقیقی که به نحوی متصرف این رقبات بودند باید برای تجدید اجاره اقدام کنند.

وی افزود: صاحب اصلی موقوفات در حقیقت اهل بیت عصمت و طهارت بوده زیرا اکثر واقفان خیراندیش مازنی که اموال و دارایی های خود را وقف کرده در راه اهل بیت پیامبر(ص) هستند و این مسئولیت ما را سنگین تر می کنند که در جهت پرداخت حق و حقوق موقوفه و رقبات قدم برداریم و خود را مدیون آنان نکنیم.

مدیر کل اوقاف مازندران با اشاره به تعیین تکلیف رقبات تحت تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی تصریح کرد: برای تعیین تکلیف این رقبات اقدامات خوبی صورت گرفته که از ابتدای سالجاری تا به حال موفق شده، دو هزار و 600 رقبه را که تحت تصرف افراد حقوقی و حقیقی هستند تعیین تکلیف کنیم و گامی در جهت روشن شدن وضعیت این اماکن برداشته شود.

کد مطلب 1441179

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