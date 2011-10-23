به گزارش خبرنگار مهر، یحیی زینالپور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس تفاهم نامه میان جمعیت هلال احمر و اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی 48 هزار دانش آموزان پایه اول متوسطه سراسر استان به مدت هشت ساعت از آموزش های امدادی و کمک های اولیه بهره مند می شوند.

وی بیان داشت: ارتقای مشارکت دانش آموزان در فعالیت های اجتماعی و آموزش همگانی برای مقابله با سوانح و حوادث از اهداف مهم این طرح است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به افتتاح همزمان پنج پایگاه امداد و نجات در محورهای حادثه خیز استان، بیان داشت: با افتتاح این طرحها هفت پایگاه ثابت، پنج پایگاه سیار و یک پایگاه امداد و نجات ساحلی در محورهای حادثه خیز به مردم خدمات ارائه می دهند.

زینالپور اظهار داشت: همچنین از ابتدای سالجاری تا کنون 12 دستگاه آمبولانس، هفت دستگاه خودروی امدادی، چهار دستگاه خودروی تیپ یک و دو، دو فروند قایق و 15 موتور امدادی به ناوگان امدادی با هدف افزایش ضریب پوششی جاده های استان تزریق شده است.