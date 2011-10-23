معافیت 100درصدی مالیاتی برای صادرکنندگان خارجی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسینی اظهار داشت: بر اساس قانون امکانات و تسهیلاتی که برای سرمایهگذار داخلی در نظر گرفته شده، سرمایهگذاران خارجی نیز از آن مشوقها برخوردار میشوند و هیچ محدودیتی در سهام شرکتهای خارجی وجود ندارد و شرکتهای خارجی با 100درصد سهام خارجی میتوانند در ایران فعالیت کنند.
وی آذربایجانشرقی را کانون تجارت شمالغرب ایران برشمرد و گفت: بالاترین نرخ مالیاتی و آن هم در شرایطی که درآمد داشته باشد 25 درصد است و هر شخص حقیقی و یا حقوقی که برای کشور ما سرمایه بیاورد برای سرمایهاش گارانتی میدهیم و شرکتهای فعال در جمهوری اسلامی ایران که تولیدات خویش را صادر کنند از 100درصد معافیت مالیاتی برخوردار میشوند.
حسینی مرکز خدمات سرمایهگذاری استان را از فعالترین مراکز خدمات سرمایهگذاری کشور ذکر کرده و افزود: در حال حاضر بیشترین تعداد سرمایهگذاران خارجی و متنوعترین آنها بعد از تهران در آذربایجانشرقی فعالیت دارند.
وی گفت: آذربایجانشرقی به لحاظ ویژگیهای خاص، دارای اهمیت خاصی در امر سرمایهگذاری است و یکی از این ویژگیها، ویژگی جغرافیایی است که در مسیر و جوار کشورهای cis قرار گرفته و نقش کریدور شمال جنوب را بازی میکند.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی وجود زیربناها مثل پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاهها، راه و راهآهن را زمینهساز سرمایهگذاری و رشد و توسعه استان برشمرد و تصریح کرد: بیشتر صنایع مهم ایران شامل تراکتورسازی، ماشینسازی، کمپرسورسازی و ژنراتورسازی و... در استان شکل گرفته است و زمینه رشد و توسعه را فراهم آورده است.
به گفته حسینی، استان ما از نظر تجارت رتبه دوم کشوری را عهدهدار است و از نظر صنعت، کشاورزی و معدن نیز رتبه چهارم کشوری را داراست و 40 درصد ذخایر معدنی مس کشور متعلق به استان ما است.
تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی گفت: شرکتهای خارجی که در ایران تولیدات خود را صادر کنند از 100 درصد معافیت مالیاتی برخوردارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسینی اظهار داشت: بر اساس قانون امکانات و تسهیلاتی که برای سرمایهگذار داخلی در نظر گرفته شده، سرمایهگذاران خارجی نیز از آن مشوقها برخوردار میشوند و هیچ محدودیتی در سهام شرکتهای خارجی وجود ندارد و شرکتهای خارجی با 100درصد سهام خارجی میتوانند در ایران فعالیت کنند.
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