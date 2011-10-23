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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

محمدی:

مجوز چاپ 20 عنوان کتاب در کرمان صادر شد

مجوز چاپ 20 عنوان کتاب در کرمان صادر شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی ارشاد کرمان از صدور مجوز چاپ 20 عنوان کتاب در کرمان طی دو هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید محمدی گفت: در پی برگزاری جلسات هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب استان کرمان  تعداد 30 عنوان کتاب که توسط دبیر خانه تحویل گرفته شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
محمدی ادامه داد: از این تعداد 20 عنوان آنها قابل چاپ و سه عنوان مشروط شناخته شدند تا پس از انجام اصلاحات خواسته شده مجوز قبل از چاپ آنها صادر شود.
 
وی بیان داشت: مابقی کتب نیز بر حسب موضوع توسط اعضاء مورد بررسی و مقرر شد در جلسه آینده پیرامون آنها تصمیم گیری شود.
 
این مسئول ادامه داد: این کتاب ها در زمینه های مختلف ادبیات، تاریخی جغرافیایی، علوم محض، اقتصاد، مدیریت، پزشکی، کودک و نوجوان و دانشگاهی هستند.
کد مطلب 1441207

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