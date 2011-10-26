تقلای دانشگاه های زلزله زده ژاپن برای جذب دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموزان در فصل پاییز، دانشگاهی که قصد ادامه تحصیل در آن را دارند انتخاب می کنند. بیشتر دانشگاه هایی که در منطقه اطراف وقوع زمین لرزه بزرگ ژاپن قرار داشته اند آسیبهای وارد شده را ترمیم کرده اند و کلاسها در این دانشگاه ها به حالت عادی خود بازگشته اند.

با این همه به دلیل روند کند بازسازی در مناطقی که مستقیما تحت تاثیر زمین لرزه قرار گرفته اند و همچنین به دلیل ترس موجود از تشعشعات رادیواکتیو، دانشگاه ها و دانشکده های این مناطق نگرانند این تصور منفی از مناطق زلزله زده منجر به کاهش پیدا کردن تعداد دانشجویانی شوند که برای ثبت نام در ترم جدید تحصیلی در آزمونهای ورودی دانشگاه ها حضور پیدا می کنند.

دانشگاه های ژاپنی برای جذب بیشتر دانشجویان به تسهیلاتی از قبیل افزودن تعداد اتوبوسهای موجود در ایستگاه های میان دانشگاه ها و ارائه برنامه وام ویژه برای دانشجویان زلزله زده افزوده اند.

دانشگاه "ایواکی می سی" در فوکوشیما که در فاصله 40 کیلومتری از نیروگاه شماره یک فوکوشیما قرار دارد، موقعیتی دشوارتر را برای پذیرش دانشجو در اختیار دارد زیرا با وجود انجام کنترلهای دقیق و پی در پی از سطح تشعشعات رادیو اکتیو در این دانشگاه، خانواده ها هنوز از فرستادن فرزندان خود به این دانشگاه برای ادامه تحصیل ابراز نگرانی می کنند.

بر اساس گزارش WUN، با وجود اینکه تعدادی از دانشگاه ها پس از وقوع زمین لرزه و سونامی دچار آسیب دیدگی نشده اند، اما مواردی وجود دارد که آپاتمانهای دانشجویان دچار آسیب دیدگی شده و این خود عاملی دیگر برای نگرانی خانواده ها به شمار می رود.