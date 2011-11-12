آغاز اجرای طرح ارزش مضاعف سهام/ سهام در قبال دریافت تسهیلات

جواد سهامیان مقدم در گفتگو با مهر در مورد اجرای طرح ارزش مضاعف سهام گفت: صنعت بیمه طرحهای جدیدی دارد که آنها را در بازار سرمایه کشور به اجرا در خواهد آورد.

مدیرعامل بیمه ایران از برنامه ای برای اجرای طرح مذکور و انجام مذاکراتی در این زمینه خبرداد و تصریح کرد: سهامداران بازار سرمایه می توانند از مزایای این طرح استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سهامداران بورس اوراق بهادار و فرابورس می توانند از این طرح استفاده نمایند، افزود: در این طرح که توسط بیمه ایران اجرا می شود، سهام شرکتها دارای ارزش اعتباری می شود.

سهامیان مقدم عنوان کرد: ارزش اعتباری به جز ارزش معاملاتی سهام است، به این معنا که سهامداران می توانند در قبال سهام خود از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کند و بیمه ایران هم این ریسک سهام را پوشش داده و آن را تضمین می کند.

مدیرعامل بیمه ایران بیان کرد: برخی از سهامداران ناچار می شوند که در مقطعی از زمان برای برخوداری از پول، سهام خود را بفروشند، بنابراین برای جلوگیری از این کار طرح ارزش مضاعف سهام را ایجاد کردیم.