به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک مازندران افزود: باید این فرهنگ از طریق دانش آموزان و دانشجویان به خانواده ها آموزش داده شود.

وی اظهار داشت: متحدالشکل کردن لباس رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری باید در استان از طریق بازرسان پیگیری شود.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه باید مدیریت صحیح و فرهنگ صحیح ترافیک در داخل استان رعایت شود، تصریح کرد: با انجام مقررات راهنمایی و رانندگی بسیاری از ترافیک داخل شهرهای مازندران رفع می شود.

هاشمی بیان داشت: باید به گونه ای فرهنگ ترافیک در جامعه آموزش داده شود تا رانندگان در هسته مرکزی شهر و معابر شهری از پارک اتومبیل و ترمزهای بیمورد خودداری کنند.



وی، نصب علائم رانندگی را یکی از مهم ترین عوامل کاهش تخلفات در استان دانست و گفت: مردم مازندران 95 درصد علائم راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند.

معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: متاسفانه برخی زیرگذرهای احداثی درون شهرهای استان با کوچکترین بارندگی پرآب شده که ناشی از عدم استاندارد سازی در این بناها بوده است.

مازندران دارای 53 شهر است.

