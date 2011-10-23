شمالغرب کشور همچنان می لرزد/ وقوع 7 زلزله در عرض یکساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین زمین لرزه راس ساعت 14.11 دقیقه امروز با شدت 7.1 ریشتر به وقوع پیوست که مرکز آن شهر وان در ترکیه اعلام شد.

شدت این زمین لرزه به حدی بود که اغلب شهرهای شمالغرب کشور در استانهای آذربایجان غربی و شرقی را لرزاند.

هم اکنون سریال زمین لرزه های این منطقه همچنان ادامه دارد بطوریکه طی یکساعت گذشته هفت زلزله در منطقه به وقوع پیوسته است.

شدت شش زمین لرزه دیگر به اندازه زلزله اولی نبوده است.

طبق اعلام سایت رسمی مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران، شش زمین لرزه دیگر با شدتی مابین چهار تا پنج ریشتر شهرهای مختلف ترکیه و شمالغرب را لرزانده است.

شدت این زمین لرزه به حدی بود که نه تنها در شهرستان ارومیه بلکه در تبریز و آذربایجان شرقی نیز احساس شد.

تاکنون از میزان خسارت و تلفات ناشی از این زمین لرزه اطلاعی گزارش نشده و خبرهای نهایی متعاقبا اعلام می شود.

