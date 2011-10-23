به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی کشورمان که از 27 مهرماه برای شرکت در مسابقات تیراندازی سلاح های بادی آسیا در کویت حاضر بود، با کسب 17 مدال شامل 5طلا، 6 نقره و 6 برنز به کار خود در این رقابت ها پایان داد.

در روز پایانی مسابقات تیراندازان کشورمان، تیم تپانچه بادی جوانان کشورمان به همراه سپهر صفاری هر دو به مدال طلا رسیدند. سامان توکلی در همین ماده به نشان برنز رسید.

تیم تپانچه بادی دختران ایران در رده سنی نوجوانان هم گردن آویز طلا گرفت. در بخش انفرادی این ماده، محدثه لطفی به مدال نقره رسید. در تیمی تپانچه بادی جوانان هم تیم دختران ایران نایب قهرمان شد و مدال نقره گرفت. در همین ماده مینا بارانی نشان برنز را از آن خود کرد.

چهارمین دوره مسابقات تیراندای سلاح های بادی قهرمانی آسیا از 27 مهر تا پنجم آبان ماه در کویت برگزار می شود. تیم تیراندازی کشورمان با کسب 17 مدال به کار خود در این رقابتها پایان داد.