به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهلمین روز شهادت پاسدار شهید محمد محرابیپناه و همرزم شهیدش شهید مصطفی صفری مراسم بزرگداشتی در مسجد اعظم آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی(ع) برگزار شد.
در این مراسم که با حضور شخصیتهای لشکری و کشوری و مردم شهید پرور آران و بیدگل برگزار شد، حجت الاسلام علی ایمانی امام جمعه پردیس کرج به بیان ارزش و جایگاه جهاد در راه خدا پرداخت.
همچنین در این مراسم کلیپ عقد اخوت شهیدان محرابی پناه و صفری بر سر مزار شهید احمد کاظمی پخش شد.
مرثیه سرایی مداحان اهل بیت (ع) حسن هارونی و روح اله اوقانی از دیگر برنامه های این مراسم معنوی بود.
این شهیدان در آخرین عملیات خود در منطقه سردشت در غرب کشور و در درگیری با گروهک تروریست پژاک به جمع شاهدان گلگون کفن ایران اسلامی پیوستند.
پیکر شهید محرابی پناه در جوار بارگاه ملکوتی حضرت محمد هلال بن علی(ع) به آغوش خاک سپرده شد.
شهرستان آران و بیدگل با تقدیم 840 لاله سرخ به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رتبه نخست ایثارگری در کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان دارالشهداء لقب گرفته است.
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