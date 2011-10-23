به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهلمین روز شهادت پاسدار شهید محمد محرابی‌پناه و همرزم شهیدش شهید مصطفی صفری مراسم بزرگداشتی در مسجد اعظم آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی(ع) برگزار شد .

در این مراسم که با حضور شخصیتهای لشکری و کشوری و مردم شهید پرور آران و بیدگل برگزار شد، حجت الاسلام علی ایمانی امام جمعه پردیس کرج به بیان ارزش و جایگاه جهاد در راه خدا پرداخت .

همچنین در این مراسم کلیپ عقد اخوت شهیدان محرابی پناه و صفری بر سر مزار شهید احمد کاظمی پخش شد .

مرثیه سرایی مداحان اهل بیت (ع) حسن هارونی و روح اله اوقانی از دیگر برنامه های این مراسم معنوی بود .

این شهیدان در آخرین عملیات خود در منطقه سردشت در غرب کشور و در درگیری با گروهک تروریست پژاک به جمع شاهدان گلگون کفن ایران اسلامی پیوستند .

پیکر شهید محرابی پناه در جوار بارگاه ملکوتی حضرت محمد هلال بن علی(ع) به آغوش خاک سپرده شد .