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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

کانون زلزله ترکیه میان خوی و شهر وان/ دو پس لرزه پس از زلزله اصلی

کانون زلزله ترکیه میان خوی و شهر وان/ دو پس لرزه پس از زلزله اصلی

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه زلزله امروز شمال شرق ترکیه در مرز ایران میان خوی و شهر وان ترکیه رخ داده است، گفت: این زلزله در 10 کیلومتری زمین رخ داده و شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی را لرزاند.

دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات زلزله امروز ترکیه افزود: این زلزله در 19 کیلومتری شهر وان در نزدیکی روستای تابانلی ترکیه است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، بزرگای اولیه این زلزله را 7.3 ریشتر عنوان کرد و اظهار داشت: کانون این زلزله در شرق دریاچه وان در مرز ایران میان خوی و دریاچه وان گزارش شده است.

وی با تاکید بر اینکه این زلزله نزدیک به کانون زلزله چالدران است، توضیح داد: زلزله ای در سال 1977 میلادی یعنی  34 سال قبل در این منطقه با بزرگای 7.6 اتفاق افتاده است که طی آن 4 هزار نفر کشته شدند.
 
زارع با بیان اینکه این منطقه، جز مناطق بسیار فعال از نظر لرزه خیزی و بسیار مهم است، ادامه داد: این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است.
 
معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه  گسل اصلی این زلزله هنوز مشخص نشده است، یادآور شد: ولی طبق داده های موجود احتمال می رود که زلزله امروز شرق ترکیه نزدیک روند گسل آناتولی شمالی و یکی از شاخه های این گسل باشد.
 
وی با بیان اینکه این زلزله خسارات زیادی را در ترکیه بر جای گذاشته است، اضافه کرد: گزارشهای اولیه حاکی از تخریب یک ساختمان 7 طبقه در شهر وان ترکیه دارد.
 
زارع همچنین با اشاره به داده های پژوهشگاه زلزله در خصوص این زلزله، گفت: 24 ایستگاه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه زلزله این رخداد را ثبت کرده است. بر این اساس زمین لرزه هایی در شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی مانند سیه چشمه و خوی احساس شده است.
 
وی ادامه داد: دو پس لرزه با بزرگای 5.6 ریشتر حدود بیست و نه دقیقه پس از لرزه اصلی رخ داده است.
کد مطلب 1441258

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