65 میلیارد ریال درآمد مالیاتی در خراسان شمالی وصول شد

رضا بهمن پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سالهای گذشته دریافت مالیات مشاغل از اصناف و بازاریان در میان کل درآمدهای مالیاتی استان کمتر از 10 درصد وصول می شد که در نیمه نخست سال جاری با همراهی اصناف و بازاریان، اخذ مالیات مشاغل از آنان 32 درصد رشد یافت.

وی تصریح کرد: سهمیه وصول مالیات بر مشاغل استان برای سال جاری 50 میلیارد ریال مصوب شد که برای شش ماهه نخست سال جاری این رقم 25 میلیارد ریال بوده است و با همراهی بازاریان و اصناف طی نیمه نخست سال جاری 32 میلیارد و 992 میلیون ریال مالیات از آنان وصول شد.

وی در ادامه به مالیات نقل و انتقال املاک نیز اشاره کرد و گفت: سهمیه وصول این نوع مالیات در استان برای سال جاری پنج میلیارد ریال مصوب شده است که سهمیه نخست سال جاری دو میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

وی افزود: طی نیمه نخست سال جاری چهار میلیارد و 289 میلیون ریال مالیات نقل و انتقال املاک وصول شد.

علاوه بر این، بهمن پور عنوان کرد: سهمیه وصول مالیات بر ارزش افزوده استان در سال جاری 52 میلیارد و 738 میلیون ریال مصوب شد که سهمیه وصولی آن برای نیمه نخست سال جاری 26 میلیارد و 369 میلیون ریال بوده است.

وی افزود: در همین راستا، در نیمه نخست سال جاری 28 میلیارد و 33 میلیون ریال مالیات بر ارزش افزوده در استان وصول شد.

وی همچنین به نقل و انتقال سهام در بورس نیز اشاره کرد و گفت: سهمیه وصول این مالیات در استان برای سال جاری 139 میلیون ریال مصوب شد که رقم آن برای نیمه نخست سال جاری 69 میلیون و 500 هزار ریال بوده است.

وی عنوان کرد: در نیمه نخست سال جاری 236 میلیون و 707 هزار ریال مالیات از نقل و انتقال سهام در بورس استان وصول شد.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان در خاتمه یادآور شد: این سازمان از تمایل شرکتهای کارگزاری علاقمند به تاسیس شعبه در بورس استان استقبال و از نظر مالی نیز آنان را حمایت می کند.