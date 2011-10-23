به گزارش خبرگزاری مهر، لاله جعفری، نویسنده و مترجم کودک و نوجوان کتاب «خودت بخوان» را از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر خواهد کرد که شامل مجموعه کتاب‌هایی است که با توجه به حروف الفبایی که دانش‌‌آموزان کلاس اولی هر ماه می‌خوانند، نوشته شده است.

همچنین کتاب «موش و مامانش و قصه‌هایشان» موضوع مجموعه‌‌اى پنج‌ جلدى کتابى از این نویسنده است که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زیر چاپ است. در داستان‌های این مجموعه، شخصیت قصه با یکی از عناصر چهارگانه‌ طبیعت یعنى آب، آتش، خاک، باد و در نهایت خودش آشنا می‌شود.

«قصه‌های جن و پری» نیز عنوان مجموعه‌ای است با هفت قصه‌ از این نویسنده برای کودکان که در نشر پیدایش به چاپ خواهد رسید و همزمان با قصه‌های «گوگولی» در 10 جلد توسط انتشارات قدیانی منتشر خواهد شد.

جعفری در حوزه‌ ترجمه نیز دایرة‌المعارفى با عنوان «درباره‌ همه ‌چیز» را در انتشارات پنجره و کتاب «قصه‌هایی برای چهار ساله‌ها» در 6 جلد را در انتشارات قدیانی زیر چاپ دارد.

او همچنین ترجمه سه کتاب با عناوین «قصه‌های ایرلندی»، «قصه‌های بامزه»، «قصه‌های شاهزاده خانم» را برای انتشار به انتشارت قدیانی داده است.

این نویسنده در حال حاضر مشغول نوشتن رمان «ناروال، نهنگ تک شاخ» است که قرار است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا آخر پاییز آن را منتشر شود .

همچنین کتاب «قصه‌های علی و گُلی» لاله جعفری را که به‌نشر آن را منتشر کرده، به زودی توسط ناشرى‌ در مالزى به زبان مالایایی ترجمه و منتشر خواهد شد.