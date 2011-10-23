وزیر کشور افغانستان از یک حمله انتحاری جان سالم به در برد

به گزارش خبرگزاری مهر از کابل، ضیاءالرحمن فایض رئیس پلیس ولایت پروان به خبرنگار مهر گفت : یک مهاجم انتحاری که امروز قصد داشت "بسم الله محمدی" وزیر کشور افغانستان را در شهرستان "سید خیل" ولایت پروان ترور کند، از سوی نیروهای امنیتی شناسایی شد و پیش از آنکه خود را منفجر کند، کشته شد.



بنا به اظهارات این مقام افغان، عامل انتحاری، یک جوان هجده ساله بوده که لباس سفید و کمربند انتحاری به تن داشت و جسد وی به فرماندهی ولایت پروان منتقل شده است.



نیروهای طالبان قبلا هشدار داده بودند که تعدادی از سران حکومت افغانستان را هدف قرار خواهند داد.



در چند ماه اخیر این گروه توانسته است افراد کلیدی در نهادهای امنیتی و غیر نظامی حکومت افغانستان را ترور کند.



نزدیک به دو ماه پیش برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین و رئیس شورای عالی صلح افغانستان در خانه اش در شهر کابل در حمله نیروهای طالبان به شهادت رسید.

اعضای این گروه پیشتر توانسته بودند مهندس عمر والی قندوز، خان محمد مجاهد فرمانده پلیس قندهار، احمد ولی کرزای رئیس شورای ولایتی قندهار، جان محمد خان مشاور رئیس جمهور، و چندین مقام دیگر حکومتی را در نقاط مختلف این کشور ترور کنند.

سوء قصد به جان وزیر کشور افغانستان در حالی اعلام می شود که قرار است تا یک ماه دیگر مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغانستان انجام شود.