به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندهی و جمعی از کارکنان نیروی انتظامی استان افزود: نیروی انتظامی نیرویی توانا، با تقوا و متعهد است.

وی همچنین تفاوت پلیس طاغوت و پلیس اسلامی را زعامت رهبری ولایت فقیه در راس نیروی انتظامی اعلام کرد و اظهار داشت: نقش مقام معظم رهبری و جایگاه آن در جهان برای هدایت ملت و مردم حیاتی است، فرمان ها و رهنمود های ایشان جامعه را به سوی سعادت سوق می دهد.

نماینده ولی فقیه در گیلان عملکرد نیروی انتظامی را در راستای اهداف انقلاب اسلامی و ارتقای امنیت اجتماعی حائز اهمیت برشمرد و بر تعامل سازمان ها و ادارات با نیروی انتظامی تاکید کرد.

وی در ادامه خواستار برخورد قاطع با هنجار شکنان و قانون گریزان شد و موفقیت بیش از پیش پلیس را از ایزد منان خواستار شد.