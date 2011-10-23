به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز در جمع خبرنگاران با اشاره به خدمات رسانی بیش از 500 خودرو در حوزه معاونت اجرایی و حدود یک هزار دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی شهرداری شیراز گفت: به دلیل لزوم مدیریت منابع و همچنین نظارت بر عملکرد بهره برداران، سیستم هوشمند مدیریت ناوگان اتوبوسرانی و خودروهای خدماتی شهرداری شیراز و همچنین اطلاع رسانی صحیح و به موقع به شهروندان، نصب خواهد شد.

وی با بیان اینکه طراحی سیستم هوشمند مدیریت ناوگان اتوبوسرانی با همکاری دانشگاه صنعتی شیراز صورت می گیرد، ادامه داد: اطلاع رسانی درباره ایستگاه های قبل و بعد به صورت صوتی و نوشتاری در پایانه ها، ایستگاه ها و داخل اتوبوس و ارسال به مسافران از طریق پیامک انجام می شود.

شهردار شیراز تصریح کرد: همچنین کنترل کامل سرعت، مکانیابی اتوبوس و ترغیب شهروندان برای استفاده از حمل و نقل عمومی از امکانات و خدمات دیگر این سیستم است.

پاک فطرت در ادامه سخنان خود با اشاره به سیستم مدیریت و ردیابی ناوگان خودرویی سنگین و خدماتی در شیراز، تاکید کرد: کنترل سرعت، توقف، شروع و پایان حرکت این خودروها با استفاده از این سیستم ممکن است.