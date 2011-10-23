مهلت داروخانه ها برای حذف تبلیغات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا شانه ساز روز یکشنبه در حاشیه گردهمایی ضابطین خاص وزارت بهداشت و مسئولین قضائی در هتل لاله به مقوله مبارزه جدی با قاچاق دارو اشاره کرد و افزود: قبلا حجم بالایی از داروهای تقلبی در داروخانهها توزیع میشد که با پیگیریهای صورت گرفته نه تنها افراد برای تهیه این کالاها، مراجعه علنی به مراکز ندارند، بلکه محلهای فروش داروها و مکملهای قاچاق هم محو شده است.
وی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم با هماهنگی ستادهای استانی، جلوی عرضه این فرآوردهها را در سوپرمارکتها، عطاریها و بوتیکها بگیریم، گفت: عرضه اقلام قاچاق در داروخانهها از طریق آموزش به پرسنل و آگاهی دهی به مردم تا حد زیادی کنترل شده است و بیشتر اقلام قاچاق در مکانهای غیرداروخانهای عرضه میشوند که در تلاش هستیم جلوی آنها را نیز بگیریم.
شانه ساز درباره وضعیت نظارت بر تبلیغات فرآوردههای آرایشی و بهداشتی در داروخانهها اظهارداشت: مجدد چند ابلاغیه در این خصوص برای دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور ارسال کردهایم.
وی افزود: عمدتا در شهر تهران سردرهای تبلیغاتی داروخانهها مورد اعتراض مردم بود. یک فرصت یک ساله به داروخانهها داده شد تا این تبلیغات را حذف کنند که پایان آذرماه این مهلت یک ساله به پایان میرسد.
معاون داروی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تبلیغات محصولات مجوز دار را در داروخانه ها کنترل کردیم، گفت: اگر این مهلت به پایان برسد و داروخانهها سر درهای تبلیغاتی را حذف نکنند، پروانه آنها تمدید نمیشود.
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