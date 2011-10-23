به گزارش خبرنگار مهر، عباس وزیری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام برنامه های هفته بسیج دانش آموزی و اردوی راهیان نور به ترویج افکار و اندیشههای دفاع مقدس در نسل فعلی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال جاری حدود یک میلیون دانشآموز پایه دوم متوسطه و حدود یکصد هزار نفر از دبیران به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام میشوند.
وی افزود: حدود 32 هزار نفر دانشآموز دختر و 32 هزار نفر پسر تا 15 اسفند در قالب یک هزار و 514 کاروان اعزام میشوند.
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی سپاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان با اشاره به برنامههای فرهنگی این اردوها تصریح کرد: همراه هر کاروان یک روحانی آشنا به مسائل نوجوانان اعزام می شود و در مسیر رفت و برگشت راجع به مناطق عملیاتی روایتگری میکنند.
وی به تشریح شکل گیری بسیج دانش آموزی پرداخت و افزود: فعالیت قانونی بسیج دانشآموزی در سال 75 توسط مجلس با یک ماده واحده و هفت تبصره به عنوان اولین تشکیل در نهادهای آموزشی آغاز به کار کرد.
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی سپاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان ادامه داد: بسیج دانشآموزی امسال سه برنامه مهم در راستای تحقق بسیج 10میلیونی دارد.
وی با بیان اینکه مقابله با تهدیدات نرم دشمن و عمق بخشی داخلی در دانشآموزان بسیجی در کار آمد کردن نظام تاثیر گذار است، ادامه داد: برنامه امسال دو ویژگی خاص دارد نخست مصادف شدن برنامهها با برنامه راهیان نور و دوم همزمانی با بیداری اسلامی در منطقه است.
وزیری به مهمترین برنامههای کشور هفته بسیج دانشآموزی اشاره کرد و گفت: برگزاری یادواره شهید مرحمت بالازاده به عنوان شهید شاخص کشوری دانشآموز در اردبیل، برگزاری یادواره شهید سهام خیام دختر مبارز دزفولی و برگزاری یادواره شهید فهمیده مهمترین برنامه کشوری در هفته بسیج دانش اموزی است.
وی ادامه داد: مراسم تجدید میثاق 360 هزار دانشآموز در پنج آبانماه در شلمچه برگزار می شود.
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی سپاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان نشست اعضای بسیج دانشآموزی با امام جمعه، برگزاری 54 یادواره شهدای شاخص دیدار با خانواده شهدا و جانبازان، برگزاری دوره شش روزه برای تمامی معلمان زن را از دیگر برنامه های این هفته برشمرد.
وی برگزاری نشست هماندیشی نخبگان دانشآموز بسیجی با استاندار و فرمانداران، برگزاری مراسم عطرافشانی و حضور سازمان یافته تمامی دانشآموزان در نماز جمعه و راهپیمایی 13 آبان را از دیگر ویژه برنامههای هفته بسیج دانشآموزی برشمرد.
وزیری با بیان این نکته که هم اکنون 295 هزار نفر دانشآموز عضو بسیج دانشآموزی هستند، گفت: در حال حاضر دو هزار و 700 پایگاه در سه مقطع تحصیلی 125 پایگاه فرهنگیان، 41 کانون فرهنگیان و 53 حوزه مقاومت بسیج دانشآموزی وجود دارد.
نظر شما