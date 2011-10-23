به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن با برگزاری آخرین مسابقه فینال در سایت دو المپیکی آزادی تهران پیگیری شد.

در آخرین مسابقه این دوره از رقابت‌های آسیایی، در کمان کامپوند بانوان، مریم رنجبر از کشورمان به مصاف نماینده کره جنوبی رفت و با غلبه بر رقیب سرسخت کره‌ای خود اولین مدال طلای تیروکمان بانوان ایران در این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

پیش از این، زهرا دهقان برای نخستین بار تیم تیروکمان بانوان کشورمان را صاحب مدال نقره کمان ریکرو کرده بود. تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان در پایان این رقابت‌ها صاحب سه گردن آویز طلا و 2 نقره شد.

با پایان یافتن مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا، فردا دوشنبه کمانداران ریکرو در دو بخش بانوان و آقایان برای تصاحب 6 سهمیه المپیک لندن به مصاف هم می روند.

هفدهمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از 28 مهر تا دوم آبان‌ماه در تهران برگزار می شود.