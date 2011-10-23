نمایشگاه مطبوعات امسال مشکل اینترنت نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، این وعده را محمدجعفر محمدزاده عصر امروز یکشنبه یکم آبان و در جریان نشست خبری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها که در سرای روزنامه‌نگاران ایران برگزار می‌شد، به خبرنگاران اعلام کرد.

رئیس نمایشگاه هجدهم در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که «سرعت اینترنت در نمایشگاه مطبوعات سال گذشته به ویژه در روزهای نخست آن بسیار پائین بود، آیا تمهیدی اندیشیده شده که امسال این اتفاق تکرار نشود؟» با اشاره به حجم زیاد استفاده از اینترنت در ایام نمایشگاه در مصلی گفت: بله! تمهید خاصی اندیشیده‌ایم و برای این منظور شرکتی را که آزمایش خود را پس داده، به کار گرفته‌ایم.

وی تاکید کرد: ما خدمات این شرکت را تقویت کرده‌ایم و امسال مشکلی از جهت کندی سرعت اینترنت در نمایشگاه نخواهیم داشت.

محمدزاده همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، درباره فضایی که در اختیار نشریات محلی قرار گرفته است، تاکید کرد: تا شب گذشته نشریات 24 استان در نمایشگاه مستقر شده بودند و فکر می‌کنم ظرف امروز و فردا نشریات محلی همه استان‌ها به مصلی بیایند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان اینکه برخی نشریات محلی از روزنامه‌های سراسری بهتر کار می‌کنند، ادامه داد: امسال جای بسیار خوبی به نشریات محلی اختصاص یافته و امیدوارم آنها بتوانند با تعاملی که با نمایندگان روزنامه‌های کثیر‌الانتشار برقرار می‌کنند، به سطح مطلوب و قابل قبولی از فعالیت برسند.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها از 3 تا 10 آبان در شبستان مصلی برپا خواهد شد.