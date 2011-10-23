امنیت نرم در کشور در اوج است

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در مراسم اختتامیه دوره آموزشی سربازان مرکز آموزش محمد رسول الله (ص) بیرجند با اشاره به وضعیت کشورهای عربی منطقه اظهارداشت: سرنوشت قذافی در انتظار سایر سران خود کامه عرب است.

وی مراکز نظامی، انتظامی و آموزشی را کانون تعالی انسان‌ها دانست و افزود: مراکز آموزش نظامی ما محلی برای سازندگی، تعالی و پیشرفت است.

وی امنیت پایدار کشور را مدیون ایثار نیروهای مسلح دانست و ادامه داد: نیروهای مسلح ما در حال حاضر سرآمد تمام نیروهای مسلح جهان هستند که این به واسطه اتکای آنها به ارزش‌های اسلامی به دست آمده است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: کشور جمهوری اسلامی ایران با تمامی حکومت‌های جهان تفاوت فاحش دارد که تفکرات لیبرال، لائیک و مباحث پوشالی دموکراتیک در آن جایی ندارد بلکه محوریت و مشروعیت آن برگرفته از وحی و قرآن است.

رشید با اشاره به اینکه افزایش اعتماد عمومی و رضایت مردم از دولت و حکومت ایران بالاترین امنیت را در کشور به وجود آورده است، گفت: تبعیت از اندیشه‌ های ناب دینی و پیروی از ولایت فقیه رمز پیروزی ایران اسلامی است.

وی امنیت سخت ‌افزاری و نرم‌ افزاری را دو بال نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و ادامه داد: کشور ما در حال حاضر امنیت سخت ‌افزاری را در سطح وسیعی دارد که این با کسب تکنولوژی‌ های جدید نظامی با تفکرات اندیشمندان نظامی به حدی رسیده است که تمام کشورهای جهان انگشت به دهان مانده‌اند.

وی با اشاره به جنبش‌های اسلامی منطقه و کشورهای غربی عنوان کرد: آمریکا با مشت‌های آهنین خود در مقابل قیام‌های مردم مقابله می ‌کند و از این طریق قصد دارد با مقابله مردم به اهداف خود برسد که این امر شدنی نیست چرا که نمی ‌توان در مقابل اراده مردم ایستادگی کرد.

وی ادامه داد:‌ سران خودکامه در کشورهای مصر و لیبی سقوط کردند و سران کشورهای یمن و بحرین نیز در حال سقوط هستند و این سران باید بدانند که سرنوشتی چون قذافی و حسنی مبارک در انتظار آنها است.

استاندار خراسان جنوبی به وضعیت کشورهای عربستان و اردن نیز اشاره کرد و اظهار داشت: سران این کشورها در حال آرام جلوه دادن وضعیت کشور خود هستند که این دوامی پیدا نمی ‌کند.

رشید ادامه داد: حکومت‌های مدعی دموکراسی در جهان به ویژه کشورهای اسلامی فقط نام دفاع از حقوق مردم و اسلام را یدک می‌ کشند و در حقیقت در خدمت حکومت‌های بیگانه هستند.