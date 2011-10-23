به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عادی نظام صنفی کشاورزی استان قزوین به منظور تصویب اساسنامه نظام صنفی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و انتخاب اعضای هیئت مدیره روز یکشنبه در محل اداره تعاون روستایی قزوین برگزار شد.

در این جلسه پس از رأی‌ گیری از اعضاء و شمارش آراء، حسین نعمتی با بیشترین رای، ابوالفضل کریمی، قنبر طاهری، سید محمد رضا تقوی و عزیزالله قهرمانی به عنوان اعضای هیئت مدیره و بهرام حسین زاده به عنوان بازرس نظام صنفی کشاورزی استان قزوین انتخاب شدند.

در پایان جلسه اعضای هیئت مدیره از بین خود رئیس هیئت مدیره، دبیر اجرایی و خزانه دار را انتخاب و همچنین حسین نعمتی به عنوان نماینده نظام صنفی کشاورزی استان قزوین جهت حضور در جلسات نظام صنفی کشوری معرفی شد.

ناطق معین الدین مدیر تعاون روستایی استان قزوین در خصوص این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نخستین نشست نظام صنفی کارهای کشاورزی استان قزوین با حضور دادجو کارشناس نظام صنفی کشاورزی دفتر تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و جمعی از مسئولان و کارشناسان استان و اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستانهای تابعه در سالن اجتماعات تعاون روستایی قزوین به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره استانی برگزار شد.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین هدف از تشکیل نظام صنفی کشاورزی استانی را ایجاد هویت برای بهره ‌برداران بخش کشاورزی، ساماندهی، سازماندهی، نظم بخشی و حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش کشاورزی و منابع طبیعی بیان کرد و گفت: نظام صنفی کارهای کشاورزی استانی، تشکیلاتی صنفی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیر سیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است که پس از صدور مجوز فعالیت و ثبت در وزارت جهاد کشاورزی رسمیت پیدا می کند.

معین الدین گفت: مهمترین وظایف نظام صنفی کشاورزی استانی شامل صدور مجوز فعالیت برای تشکلهای کشاورزی تحت پوشش، قیمت گذاری محصولات کشاورزی، نظارت بر فعالیت نظام صنفی کشاورزی شهرستانهای تابعه است.

این مسئول اظهارداشت: ارتقای سطح آگاهی، دانش و مهارت اعضاء، ارایه خدمات آموزشی و ترویجی برای اعضا، حمایت و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا، ایجاد تعامل لازم با دستگاهها و سازمانهای صنفی استان به منظور توسعه کمی و کیفی شرایط تولید و تنظیم بازار محصولات و فرآورده های کشاورزی و ایجاد بانک اطلاعاتی از دیگر وظایف نظام صنفی کشاورزی استانی است.

به گفته وی براساس قانون، نظام صنفی کشاورزی در هر استان می تواند از طریق صدور و تمدید پروانه فعالیت اعضاء، برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی، دریافت حق عضویت، درآمد کسب کند.

مدیرتعاون روستایی قزوین تصریح کرد: ایجاد نظام صنفی کشاورزی حرکتی نو و جدید است که فعالین عرصه کشاورزی می توانند با عضویت در این نظام جایگاه فعالیت های خود را در بخش کشاورزی بصورت قانونمند تثبیت کنند.

وی یادآورشد: پروانه فعالیت در رشته های مختلف کشاورزی به صورت یکساله صادر می ‌شود و با ایجاد زمینه سازی لازم دارندگان آن می ‌توانند تسهیلات بانکی هم دریافت کنند.



معین الدین ادامه داد: مجمع عادی نظام صنفی کشاورزی استان قزوین به منظور تصویب اساسنامه نظام صنفی کارهای کشاورزی استانی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و انتخاب اعضای هیئت مدیره استان برگزار شد.