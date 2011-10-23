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۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۲۰

رضازاده در گفتگو با مهر:

112 جواز تاسیس طرحهای صنعتی و معدنی در خراسان شمالی صادر شد

112 جواز تاسیس طرحهای صنعتی و معدنی در خراسان شمالی صادر شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنایع و معادن و خراسان شمالی گفت: 112 فقره جواز تاسیس برای طرحهای صنعتی و معدنی خراسان شمالی در شش ماهه نخست سال جاری صادر شده است.

علی اصغر رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی شش ماهه نخست سال جاری 112 فقره جواز تاسیس برای طرحهای صنعتی و معدنی با سرمایه گذاری سه هزار و 677 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال برای 416 نفر صادر شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت 24 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 172 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 467 نفر صادر شده است.

وی افزود: طی این مدت 13 پروانه اکتشاف معدن و هفت گواهی کشف و 14 پروانه بهره برداری صادر شده است.

رضازاده یادآور شد: طی هشت سال گذشته با تاسیس این سازمان 683 فقره جواز تاسیس برای طرحهای صنعتی و معدنی با سرمایه گذاری 27 هزارو 197 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 13 هزار و 900 نفر  در استان صادر شده است.

کد مطلب 1441305

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