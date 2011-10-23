به گزارش خبرنگار مهر‏، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور ظهر یکشنبه در مراسم بهره‌برداری و آغاز احداث 54 پروژه آموزش و پرورش که همزمان با سالروز ورود مقام معظم رهبری به قم در مدرسه راهنمایی حائری برگزار شد، ‏ابراز داشت: منظر بعضی از سازه‌های مدارس، ما را به سمت جلوه‌های دینی و ایرانی می‌برد بنابراین باید در پروژه‌های در حال ساخت معماری اسلامی و هویت ایرانی رعایت شود.



وی ادامه داد: اجرای پروژه ساخت مدارس باید طبق زمان بندی مشخصی انجام شود و همچنین مسئولان به صورت مستمر به پروژه‌ها سرکشی کنند.



استاندار قم بر رعایت صرفه جویی در ساخت و ساز مدارس تأکید کرد و اضافه کرد:‌ با توجه به اینکه بودجه ساخت مدارس از بیت المال است بنابراین باید دقت شود که این اعتبارات درست هزینه شود.



وی ابراز داشت: ‌همه این ساخت و سازها برای این است که یک نسل مسلمان،‏ معتقد به باورهای دینی و ارزش‌های انقلابی تربیت کنیم.



حجت الاسلام موسی‌پور با اشاره به اینکه روزه‌های اخیر بسیار شیرین و خاطره انگیز بوده است‏، ابراز داشت: سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه سفری تاریخی، مهم و کم نظیر بود که استقبال عظیم و پیوند عمیق مردم با رهبری را مشاهده کردیم و در این سفر که همزمان با اولین سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به قم بود، صحنه‌های بسیار شورانگیزی رقم خورد.



اختصاص 300 میلیارد ریال به آموزش و پرورش



وی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم در سال گذشته اضافه کرد:‌ سفر رهبر معظم انقلاب به قم دستاورد و برکات عظیمی را در پی داشته است و بخش قابل توجهی اعتبار به مراکز و بخش‌های آموزشی استان اختصاص یافته است و در سال جاری نیز اعتبارات خوبی از استان به اعتبارات سفر مقام معظم رهبری اضافه شده است.



استاندار قم با بیان اینکه ‌300 میلیارد ریال اعتبارات مستقیم به آموزش و پرورش اختصاص یافته است‏، اظهار داشت: باید از توجه نظام و دولت خدمتگذار به بخش آموزشی استفاده کرد و کمبود زیر ساخت‌ها را کاملاَ برطرف کنیم.



وی ادامه داد: طی دو سال اخیر رشد قابل توجهی در فضای آموزشی و جهشی خوبی را در ساخت و ساز مدارس استان شاهد بوده ایم.



حجت الاسلام موسی‌پور افزود: با توجه به اینکه استان قم در کمربند زلزله قرار دارد باید تمام نکات ایمنی و استحکام در برابر زلزله در مدارس در حال ساخت استان رعایت شود.



موج بیداری اسلامی اروپا و آمریکا را فرا گرفته است



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در این روزها شاهد سقوط حکومت مستبد و دیکتاتور بودیم، افزود: امروز بیداری اسلامی موجب رهایی کشورهای اسلامی از چنگال مستکبران شده است و موج بیداری اسلامی کشورهای اروپایی و آمریکایی را فرا گرفته است.



استاندار قم افزود: تا کنون 80 کشور دنیا به جنبش وال استریت پیوسته و اضمحلال نظام سرمایه داری آغاز شده است.

