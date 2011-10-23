به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور ظهر یکشنبه در مراسم بهرهبرداری و آغاز احداث 54 پروژه آموزش و پرورش که همزمان با سالروز ورود مقام معظم رهبری به قم در مدرسه راهنمایی حائری برگزار شد، ابراز داشت: منظر بعضی از سازههای مدارس، ما را به سمت جلوههای دینی و ایرانی میبرد بنابراین باید در پروژههای در حال ساخت معماری اسلامی و هویت ایرانی رعایت شود.
وی ادامه داد: اجرای پروژه ساخت مدارس باید طبق زمان بندی مشخصی انجام شود و همچنین مسئولان به صورت مستمر به پروژهها سرکشی کنند.
استاندار قم بر رعایت صرفه جویی در ساخت و ساز مدارس تأکید کرد و اضافه کرد: با توجه به اینکه بودجه ساخت مدارس از بیت المال است بنابراین باید دقت شود که این اعتبارات درست هزینه شود.
وی ابراز داشت: همه این ساخت و سازها برای این است که یک نسل مسلمان، معتقد به باورهای دینی و ارزشهای انقلابی تربیت کنیم.
حجت الاسلام موسیپور با اشاره به اینکه روزههای اخیر بسیار شیرین و خاطره انگیز بوده است، ابراز داشت: سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه سفری تاریخی، مهم و کم نظیر بود که استقبال عظیم و پیوند عمیق مردم با رهبری را مشاهده کردیم و در این سفر که همزمان با اولین سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به قم بود، صحنههای بسیار شورانگیزی رقم خورد.
اختصاص 300 میلیارد ریال به آموزش و پرورش
وی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم در سال گذشته اضافه کرد: سفر رهبر معظم انقلاب به قم دستاورد و برکات عظیمی را در پی داشته است و بخش قابل توجهی اعتبار به مراکز و بخشهای آموزشی استان اختصاص یافته است و در سال جاری نیز اعتبارات خوبی از استان به اعتبارات سفر مقام معظم رهبری اضافه شده است.
استاندار قم با بیان اینکه 300 میلیارد ریال اعتبارات مستقیم به آموزش و پرورش اختصاص یافته است، اظهار داشت: باید از توجه نظام و دولت خدمتگذار به بخش آموزشی استفاده کرد و کمبود زیر ساختها را کاملاَ برطرف کنیم.
وی ادامه داد: طی دو سال اخیر رشد قابل توجهی در فضای آموزشی و جهشی خوبی را در ساخت و ساز مدارس استان شاهد بوده ایم.
حجت الاسلام موسیپور افزود: با توجه به اینکه استان قم در کمربند زلزله قرار دارد باید تمام نکات ایمنی و استحکام در برابر زلزله در مدارس در حال ساخت استان رعایت شود.
موج بیداری اسلامی اروپا و آمریکا را فرا گرفته است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در این روزها شاهد سقوط حکومت مستبد و دیکتاتور بودیم، افزود: امروز بیداری اسلامی موجب رهایی کشورهای اسلامی از چنگال مستکبران شده است و موج بیداری اسلامی کشورهای اروپایی و آمریکایی را فرا گرفته است.
استاندار قم افزود: تا کنون 80 کشور دنیا به جنبش وال استریت پیوسته و اضمحلال نظام سرمایه داری آغاز شده است.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر رعایت معماری اسلامی، ایرانی در سازههای مدارس در حال ساخت استان قم تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور ظهر یکشنبه در مراسم بهرهبرداری و آغاز احداث 54 پروژه آموزش و پرورش که همزمان با سالروز ورود مقام معظم رهبری به قم در مدرسه راهنمایی حائری برگزار شد، ابراز داشت: منظر بعضی از سازههای مدارس، ما را به سمت جلوههای دینی و ایرانی میبرد بنابراین باید در پروژههای در حال ساخت معماری اسلامی و هویت ایرانی رعایت شود.
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